Polo della Protezione civile, sei sindaci della Val di Magra scrivono a Giampedrone: “Si sospenda trasferimento a Brugnato”

Sei sindaci della Val di Magra (Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano di Magra e Vezzano Ligure) hanno inviato una lettera all’Assessore regionale alla Protezione Civile Giampedrone per chiedere la sospensione della decisione di trasferire il Polo logistico di Protezione Civile da Santo Stefano Magra a Brugnato. Nel documento i primi cittadini esprimono preoccupazione per la scelta, sottolineando come la sede attuale ha dimostrato piena efficacia in questi anni, specialmente durante l’alluvione del 2011. Il trasferimento a Brugnato, evidenziano, potrebbe inoltre penalizzare la tempestività degli interventi, dato che la nuova sede sarebbe più distante dai principali centri abitati e dai volontari operativi. Inoltre, sollevano dubbi sulla viabilità della zona e sull’impatto che la decisione potrebbe avere sulla formazione dei volontari. I sindaci criticano anche il metodo con cui è stata presa la decisione, denunciando la mancanza di un confronto con gli amministratori locali e con i volontari. “Troviamo inaccettabile – scrivono – dover apprendere di una scelta che potrebbe avere riflessi negativi per i nostri territori da un articolo di stampa e ci preoccupa aver appreso che non ne fosse informata neanche la stragrande maggioranza dei volontari. Con l’aggravante che si viene a conoscenza a cose fatte di una decisione che evidentemente parte da lontano, visto che è già stata effettuata una valutazione sul sito da individuare ed una trattativa con l’ente proprietario. Tutto all’insaputa di molti Sindaci, ma non evidentemente di tutti. Era necessario invece conoscere le ragioni che stanno alla base dello spostamento promuovendo un confronto preventivo tra tutti gli attori ed offrendo la possibilità di valutare complessivamente la vicenda prima di assumere una decisione che rischia di avere l’ulteriore effetto di creare uno scontro tra i territori interessati e tra le istituzioni che li rappresentano”.

Alla luce di queste criticità Galazzo, Paganini, Cecchinelli, Silvestri, Sisti e Bertoni, chiedono all’Assessore di sospendere l’iter e avviare un tavolo di confronto con tutte le parti interessate per valutare meglio le conseguenze di questa scelta.

Si dice invece favorevole al trasferimento il sindaco di Riccò del Golfo Loris Figoli il quale, in risposta ai colleghi della vallata, sottolinea che l’operazione rappresenta un investimento strategico per il Levante Ligure e per l’intera Regione, consentendo di abbandonare una struttura fatiscente per realizzarne una moderna ed efficiente. “Brugnato è logisticamente baricentrico tra Genova e Luni – afferma – ed è perfettamente integrato con il sistema di emergenza territoriale”. Figoli ribadisce inoltre che la Protezione Civile opera su scala regionale e fa riferimento alla centrale operativa di Genova, senza essere legata all’organizzazione locale degli enti: “Plaudo a una scelta che rafforza i servizi di emergenza in un territorio fragile ma strategica”, conclude, respingendo le polemiche politiche e invitando a guardare ai benefici concreti della decisione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com