Ponte Morandi, Berti “il demiurgo” si autoassolve e attacca: “Crollo imprevedibile. Non sono sciatto e sulle manutenzioni nessun risparmio”

Genova. Arrabbiato, con un tono duro e spesso sprezzante, Paolo Berti, ex numero due di Aspi oggi si è difeso per oltre tre ore davanti al tribunale di Genova dove è imputato con altre 57 persone per il crollo del ponte Morandi. Tra citazioni di libri, grafici e documenti ha attaccato chi si ostina a trovare un colpevole per un crollo a suo avviso del tutto imprevedibile. Ha parlato di sé in terza persona definendosi più volte ironicamente il “demiurgo”, incolpato ingiustamente per colpe non sue.

Il manager ha cominciato le sue dichiarazioni spontanee dicendo di aver rotto per la prima volta “il silenzio che ho tenuto finora per tutte le persone che sono scomparse”. “Ho ancora vivido il ricordo dei mesi successivi al crollo che ha provocato in me emozioni distruttive che mi hanno scosso nel profondo minando la stessa possibilità di vivere” Ha detto di essere “ancora qui per la mia famiglia e per assoluta certezza che Paolo Berti non è insignificante non è sciatto non è avido (replicando così ad alcune affermazioni contenute nella memoria dell’accusa, ndr) e proprio perché si è parlato di sciatteria penso che come padre potrei impazzire a sapere che un mio caro scompare perché qualcuno non ha gestito con cura quell’oggetto”. E ha ribadito più volte: “Alla luce delle conoscenze che avevo all’epoca, il crollo è stato per me un evento totalmente inaspettato”.

