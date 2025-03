Porto Venere, i consiglieri di opposizione: “Il Comune vieta il carenaggio delle imbarcazioni e obbliga i cittadini ad andare in cantiere”

“C’è una tradizione che a Porto Venere non conosce crisi: l’arte di illudere i cittadini per poi penalizzarli. Questa volta, la brillante trovata dei successori di Matteo Cozzani riguarda la manutenzione delle barche: d’ora in poi, ai residenti non sarà più permesso effettuare lavori a terra. Per ben 12 anni, il vicesindaco Dipelino ha rassicurato tutti con la promessa di una soluzione equa, sostenibile e vantaggiosa. Il risultato? Un divieto totale che lascia i residenti senza alternative, o meglio, con un’unica opzione: sperare di essere ammessi nel vicino cantiere navale. Un luogo esclusivo, non per la qualità del servizio, ma per i prezzi stellari che rendono l’accesso alla manutenzione un privilegio riservato a pochi”. Francesca Sacconi, Roberto Farnocchia, Paolo Negro e Jacopo Conti, consiglieri comunali di opposizione di Porto Venere, intervengono così, denunciando la decisione dell’amministrazione di impedire le attività di carenaggio.

“La motivazione ufficiale di questa decisione è l’impatto ambientale, peccato che, a conti fatti, la differenza tra lavorare autonomamente e rivolgersi ad un cantiere privato sia pressoché nulla sotto il profilo ecologico – proseguono i consiglieri comunali di minoranza -. Insomma, il ricatto del Comune è chiaro: se hai una barca e vuoi tenerla in ordine, preparati a pagare caro, oppure rassegnati a vederla deteriorarsi in mare; ma siamo sicuri che alla prossima campagna elettorale li troveremo a promettere una soluzione, vediamo quanti ci cascheranno per la quarta volta”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com