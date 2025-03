Rigassificatore Panigaglia, Natale: “Unico impianto onshore in Italia: è l’ora di parlare di dismissione”

“Il traffico di autocisterne di gas naturale liquefatto via traghetto che presto sarà avviato nel Golfo della Spezia è un’ulteriore servitù per i territori della Spezia, Lerici e Portovenere. Aver ottenuto che le unità ro-ro non navighino la mattina è una vittoria di Pirro che viene rivendicata dalla poco lungimirante giunta Peracchini, che avrebbe dovuto invece esprimere netta contrarietà al progetto di Snam. Un progetto inutile e pericoloso che non ha nulla di strategico per il Paese ma che porta benefici solo all’azienda che gestisce il rigassificatore di Panigaglia, a cui la Provincia della Spezia ha appena rinnovato l’autorizzazione ambientale fino al 2035 senza aver aperto un confronto sul superamento della presenza dello stesso impianto”. Lo afferma Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico.

“E la Regione Liguria che ruolo ha in tutta questa vicenda? Il suo silenzio è la vera risposta. Chiederemo con un’interrogazione in aula di mostrare quale processo autorizzativo sia stato seguito per garantire al rigassificatore di Panigaglia di continuare a occupare senza una data di previsione dello smantellamento e quale atteggiamento ha avuto sull’iter per il trasferimento del GNL attraverso i Ro-ro. Auspichiamo che la Capitaneria di porto sappia mettere in luce l’incompatibilità del progetto con le attività del porto commerciale, passeggeri, militare, del trasporto persone e del diportismo”.

