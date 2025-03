Genova. Nuovi interventi per la messa in sicurezza del parco dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, all’interno del quale cambia in maniera momentanea la viabilità

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino comunica, infatti, che è stata modificata la circolazione su gomma all’altezza dei padiglioni 12 e 13, per permettere la messa in sicurezza dell’area verde affacciata sul padiglione Specialità.

» leggi tutto su www.genova24.it