Sant’Egidio, il 26 marzo all’Annunziata festa per i 57 anni della comunità

Genova. Mercoledì 26 marzo, alle 17.45, sarà festa nella basilica della Ss. Annunziata del Vastato, a Genova, per il “popolo” di Sant’Egidio che ricorderà i suoi 57 anni con una celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca.

La basilica accoglierà gente di ogni età e condizione sociale insieme a tanti amici della Comunità. In questo anniversario, nel Giubileo che ha come tema la speranza, non saranno dimenticate le guerre ancora in corso, come quelle in Ucraina, in Medio Oriente, nel Nord del Mozambico e nella Repubblica Democratica del Congo, insieme alle crescenti povertà e alle emergenze ambientali che attraversano tanti paesi.

