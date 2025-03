Sat Servizi, bando per addetto allo spazzamento e raccolta dei rifiuti

Vado Ligure. SAT Servizi Ambientali S.p.A. ha indetto una selezione privatistica a evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di addetti stagionali, con durata minima di 4 mesi prorogabili ai sensi e da quanto previsto dalla normativa vigente, per le attività di spazzamento con l’ausilio di veicoli, raccolta e tutela del territorio per la qualifica “Livello 2B”.

Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 dell’11 aprile 2025.

