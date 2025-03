Vela, Campionato Intercircoli: grande battaglia in tutte le classi

Genova. Lo scorso fine settimana si è tenuto il secondo week-end di regate del XXXIV Campionato Intercircoli, nello specchio acqueo davanti al Waterfront. Le condizioni meteo sono state a dir poco instabili, ma un impeccabile Comitato di Regata, presieduto da Danilo Fiore, ha saputo strappare una bella prova.

Sabato, nonostante le previsioni infauste, il Comitato ha deciso di far uscire comunque le barche, mettendo in mare un campo ben disteso e issando coraggiosamente i segnali di partenza. La prova si è svolta egregiamente, pur con i problemi causati dalle boe motorizzate con GPS e dal motore GPS della barca Comitato, che hanno dimostrato difficoltà con mare formato e vento fresco. Vento da Nord tra i 18 e i 22 nodi, con onda formata: falchetta in acqua, divertimento puro per gli amanti della vela vera.

