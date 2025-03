Millesimo. Terzo incendio di tetto della giornata in Val Bormida: dopo Pallare questa mattina e una canna fumaria in via dei Gaggioni a Carcare, allarme nel tardo pomeriggio di oggi anche a Millesimo, in via Al Ronco.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 20 è scattata la segnalazione ai vigili del fuoco, con le fiamme che si sono rapidamente estesa alla parte superiore di una casa a due piani.

