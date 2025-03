Fondo strategico, Natale: “Solo mezzo milione per sanità, zero euro per sport e cultura. Provincia spezzina sempre più cenerentola”

“Per il centrodestra ligure la provincia della Spezia è la cenerentola della Liguria quando si tratta di distribuire le risorse del Fondo strategico. La nuova ripartizione mortifica l’estremo levante oltre ogni modo: su 32 Comuni solo in cinque portano a casa una qualche forma di finanziamento. Per i progetti di rigenerazione urbana per esempio, alla Spezia vanno solo 500mila euro contro i 3 milioni di Imperia, i 2 milioni di Savona e il milione di Genova”. Lo denuncia Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico.

“Non è la sola voce in cui la Spezia è il fanalino di coda. Per quanto riguarda l’edilizia scolastica arrivano solo 195mila euro per la scuola di Beverino contro progetti per 1.4 milioni a Imperia. Poco più di 800mila euro tra Bonassola e Beverino al capitolo infrastrutture contro gli oltre 2 milioni ciascuno di Recco e Borgio Verezzi. Zero euro per lo Spezzino al capitolo sport e al capitolo cultura. Ma la voce che lascia esterrefatti è quella riguardante la sanità. All’ospedale Sant’Andrea arriva un angiografo da 298mila euro contro interventi per oltre un milione al Palasalute di Sanremo e per circa 2 milioni al Santa Corona di Pietra Ligure. Evidentemente c’è scarsa contezza nella giunta Bucci delle condizioni in cui versa la sanità pubblica spezzina”.

