Landini in zona playoff e vince anche la Golfo

“En plein”, anzi ancora di più, della Gino Landini Lerici che vincendo a Piossasco centra tre obiettivi in un colpo solo: la quinta vittoria consecutiva, l’aggancio alla stessa Area 2020Pro nella classifica del Girone A della Conference Nord Ovest della Serie C maschile, nonché l’entrata ivi in zona-playoff. Parziali 19-13, 43-38 e 68-56, risultato finale 86-73.

Trainer Gabriele Ricci ha schierato: Gaspani 2, Albanesi, Biaggini 20, Tripodi, Menicocci 13, Oddone, Incitti 19, Maccari, Poletto 3, Cozma. Gli avversari allenati da Baldovin rispondevano con Bertino 15, Piasentin, Viale 18, Favretto 2, Catozzi 2, Domini 2, Nebipolo, Puccio 1, Pomposelli 9, Beltramino 7, Cozzolino 5, Spada 12.

