Legge stabilità, consiglieri Pd: “Impossibile votare proposta che non guarda a futuro Liguria”

“Abbiamo proposto di fermare la grande distribuzione chiedendo di sospendere la presentazione di autorizzazioni. Abbiamo chiesto la difesa del territorio e dei suoi abitanti con l’abrogazione della norma salva Skymetro voluta da Toti per compiacere Bucci quando era sindaco di Genova, che consente di costruire in deroga a ridosso dei corsi d’acqua, compreso il Bisagno. Abbiamo chiesto l’eliminazione dell’Agenzia dei rifiuti, un contenitore vuoto, che non ha mai svolto il suo compito e genera solo sprechi, e abbiamo chiesto agevolazioni negli interventi migliorativi per le Rsa. Ma tutte le nostre proposte presentate alla Legge di stabilità per l’anno finanziario 2025 sono state bocciate. La Giunta così approva un disegno di legge vuoto e senza prospettiva. Lo avevamo chiaro fin dall’inizio e ora lo è ancora di più. Per questo ci siamo astenuti perché era impossibile votare una proposta che non guarda al futuro della Liguria, ma la tiene ancorata al passato”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del gruppo Pd in consiglio regionale in merito alla votazione in aula del Ddl 58 e la bocciatura dei quattro emendamenti presentati dai Dem.

