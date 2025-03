Lerici insegue, rimonta e vince nel derby regionale con l’Imperia

Dopo aver inseguito per tre tempi, il Lerici Sport Femminile viene a capo dell’ Imperia alla “Cicci Rolla” lericina in Serie B “donne”, per 10-8. “Per due volte le imperiesi si erano portate persino in doppio vantaggio – fa il bilancio coach Andrea Sellaroli al termine – anche perché avevamo sbagliato 2 rigori e molte conclusioni sotto porta. Nel 4.o tempo, iniziato con il punteggio di 7-7, abbiamo intensificato il pressing difensivo e in ripartenza abbiamo segnato 3 gol consecutivi. A trenta secondi dalla fine l’Imperia ha poi accorciato le distanze per un risultato definitivo che comunque ha premiato il nostro gioco di squadra”.

Il tecnico ha schierato per l’occasione: Frolla, Moretti 1, Davini 5, Padula, Strata, Boracchia, Talocchi 1, Franconi 2, Pellegri, Blasoni, Quattrocchi 1, Maresca, Cobban, De Gregorio.

