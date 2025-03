Lo Spezia lancia “Al Picco senza barriere”, il servizio navetta gratuito per i tifosi con disabilità

Lo Spezia Calcio, in collaborazione con l’associazione “Life on The Sea” e Porto Mirabello, ha annunciato in mattinata l’avvio dell’iniziativa “Al Picco senza barriere”, un servizio volto a garantire un accesso agevolato allo stadio Alberto Picco per le persone con disabilità. A partire dalla gara casalinga di venerdì sera contro il Brescia, in programma alle ore 20:30, sarà attivato un servizio di navetta gratuita che consentirà ai tifosi con difficoltà motorie di raggiungere lo stadio in condizioni di massima sicurezza e comfort. Tale servizio sarà disponibile per tutte le successive partite interne della stagione.

Il punto di ritrovo per i partecipanti è situato in prossimità dell’accesso al parcheggio di Porto Mirabello, un’area spaziosa e facilmente accessibile. Qui, il personale dell’associazione si occuperà della gestione logistica e dell’assistenza ai passeggeri. Un team qualificato di accompagnatori garantirà un trasporto sicuro e confortevole fino al passaggio pedonale di Viale Fieschi, nei pressi dell’ascensore esterno del settore Distinti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com