Porti, Maresca punta sulle ‘free zone’ per le aziende della logistica

Genova. L’assessore al porto del Comune di Genova Maresca in quota Fratelli d’Italia, pone al centro del suo programma per la Genova del futuro una vera e propria Free zone in cui le aziende legate alla logistica e al porto possano avere delle agevolazioni fiscali al fine di assumere lavoratori e creare indotto per la città.

“Non dobbiamo rincorrere l’Europa ma il mondo, non dobbiamo fermarci alle Zls ma studiare delle vere e proprie zone a fiscalità agevolata per incentivare il lavoro e la produttività. Dobbiamo incentivare le nuove imprese ad investire e alle aziende che già trainano l’economia marittima devono avere la possibilità di continuare a produrre per il territorio al fine di assumere più lavoratori”.

