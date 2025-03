Proposte di lavoro e aiuti per ottenere borse di studio: cellulari spezzini bersagliati da due nuove truffe

Una telefonata da un numero di cellulare con il prefisso italiano e l’annuncio di una voce registrata dal tono amichevole e per niente robotica: “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum” e una serie di istruzioni da seguire a partire dall’aggiunta del contatto sull’app di messaggistica istantanea “Whatsapp”. Altro non si tratta dell’ennesima truffa telefonica che ha già raggiunto numerosi cellulari spezzini. Ma non si tratta dell’unica in circolazione, l’altra è legata ad un concorso dove in palio c’è una borsa di studio e arriva direttamente tra i messaggi.

La pagina online e istituzionale della Polizia postale mette in guardia gli utenti. Per quanto riguarda la truffa “abbiamo ricevuto il tuo curriculum” la nota della Postale spiega: ” Rispondendo a una chiamata proveniente da un numero di cellulare con prefisso italiano, una voce registrata invita l’utente ad avviare una conversazione in chat per un’inattesa proposta di lavoro”. Per l’altra, legata alla borsa di studio dove una voce registrata parla di un concorso che permetterà ad una figlia di ricevere una borsa di studio aggiunge: “In questo caso il messaggio arriva su WhatsApp, contiene un link da cliccare per partecipare al concorso e soprattutto è stato inviato da un contatto presente in rubrica. La proposta potrà sembrare invitante e il messaggio del nostro amico innocuo. Al contrario, cliccando su link fraudolenti e comunicando i nostri dati personali, cybercriminali senza scrupoli possono accedere ai contatti presenti in rubrica, impadronirsi dei nostri account, rubare la nostra identità per commettere altre truffe”.

