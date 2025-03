“Quotazioni immobiliari spezzine in rialzo. Difficile la situazione della locazione: prezzi medi affitti saliti del 5-10 per cento”

“Il mercato immobiliare della provincia della Spezia nel 2024 presenta un quadro di stabilità per la città, ma con una lieve contrazione nella provincia”. Così Valeria Ricci, presidente provinciale della Federazione italiana agenti immobiliari professionali, nel commento che accompagna l’analisi, realizzata dal centro studi Fiaip, sull’andamento del mercato immobiliare residenziale nel 2024, riguardante anche lo Spezzino (QUI integrale il report sulla nostra provincia). “Le transazioni immobiliari nel 2024 alla Spezia capoluogo sono state 1.281, in calo rispetto alle 1.321 transazioni del 2023 e molto più basse rispetto alle 2.103 transazioni del 2022 – prosegue la presidente -. La città della Spezia continua a mantenere un mercato stabile, con un numero di transazioni che rimane relativamente costante, sebbene inferiore rispetto ai livelli del 2022. Questo indica un interesse continuo per gli immobili residenziali. L’appartamento con due camere da letto è la tipologia più comune nel mercato residenziale cittadino, con il valore medio per l’acquisto di questa tipologia che varia tra i 140.000 e i 160.000 euro”.

Le quotazioni immobiliari “sia nella città della Spezia che nella provincia sono in rialzo, segnando una tendenza positiva per il mercato immobiliare”, rileva ancora Ricci, che aggiunge: “Il settore immobiliare della Spezia può essere definito vivace e dinamico, con una crescente domanda non solo per la ‘prima casa’ ma anche per immobili destinati all’investimento. La provincia continua a essere un’area attraente per gli investimenti, sia da parte di acquirenti provenienti dal nord Italia che da investitori internazionali. In particolare, per gli investimenti, le unità immobiliari di dimensioni contenute, con costi di gestione limitati e idonee alla locazione turistica, sono quelle maggiormente ricercate. Una novità interessante emersa nel corso del 2024 riguarda l’acquisto di immobili da parte di aziende locali, che li destineranno ad affitti per i propri dipendenti. Un altro aspetto rilevante è l’attenzione crescente verso la classe energetica degli immobili, in particolare per quelli con classi energetiche A-B, che beneficiano di vantaggi come l’agevolazione sui tassi di interesse”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com