Regione Liguria: via libera alla riforma fiscale, il centrodestra tira dritto su Skymetro e centri commerciali

Genova. Via libera in Consiglio regionale al disegno di legge omnibus che estende fino al 2027 la riforma fiscale in Liguria varata la prima volta dalla giunta Toti con l’obiettivo di allineare l’addizionale regionale Irpef agli scaglioni decisi a livello nazionale.

Oltre al recepimento dei tre scaglioni di reddito (anziché quattro), la norma di fatto estende l’esenzione della maggiorazione dell’addizionale regionale Irpef a tutti i contribuenti con un reddito imponibile fino a 28mila euro. Questa misura di riduzione della pressione fiscale beneficia una platea di contribuenti pari a circa il 56% del totale, circa 900mila persone, garantendo un risparmio medio complessivo di circa 165 euro pro capite fino ad un massimo di 335 euro. Un percorso di alleggerimento fiscale condiviso dalla giunta regionale con le organizzazioni sindacali che oggi approda a questo nuovo provvedimento.

