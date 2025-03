Savona, nasce il comitato referendario per i sì. Sinistra Italiana: “Partecipazione fondamentale specie nella nostra provincia”

Savona. A Savona nasce ufficialmente il Comitato Referendario per i 5 sì, a cui Sinistra Italiana Savona ha deciso di aderire “con convinzione per promuovere e sostenere i cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza che si terranno i giorni 8 e 9 giugno”.

Sinistra Italiana propone di votare “cinque si, uno per ogni quesito, che, nello specifico, riguarderanno lo stop ai licenziamenti ingiustificati, maggiori tutele per lavoratori delle piccole imprese, la riduzione del lavoro precario, maggiore sicurezza e salute sul posto di lavoro ed infine un iter più snello per l’ottenimento della cittadinanza italiana per cittadini di origine straniera che in Italia vivono e lavorano stabilmente”.

