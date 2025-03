Scuola, AVS: “Dalla Regione un impegno concreto per gli insegnanti di sostegno”

Liguria. Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS, sottolineano l’importanza dell’ordine del giorno approvato oggi per la tutela della qualità dell’inclusione scolastica e della professionalità dei docenti di sostegno.

“La nostra proposta invita la giunta regionale a segnalare al governo le criticità emerse per le misure che equiparano i percorsi Indire ai TFA universitari. Inoltre riteniamo necessario promuovere iniziative per garantire un’inclusione scolastica di qualità. Per questi motivi, sosteniamo le richieste delle associazioni delle persone con disabilità per l’attuazione dei progetti per una vita indipendente, anche con l’istituzione di un osservatorio regionale che coinvolga istituzioni scolastiche, università e associazioni, per elaborare proposte mirate a migliorare la qualità dell’inclusione scolastica nel territorio ligure”, dichiarano la capogruppo Candia e il consigliere Casella.

