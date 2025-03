Seajewel, ecco l’immagine dello squarcio nello scafo: i periti in partenza per la Grecia

Genova. Nella mattinata di giovedì 27 marzo, i periti incaricati dalla Procura di Genova di effettuare gli accertamenti sulla petroliera Seajewel, che ha subito un attentato la notte di san Valentino davanti al porto di Savona, partiranno alla volta della Grecia. Il capo ufficio del Nucleo Regionale Artificieri Liguria Federico Canfarini e l’ingegnere navale Alfredo Lo Noce si fermeranno qualche giorno per poter esaminare la nave tirata finalmente in secco per le riparazioni dopo lo squarcio allo scafo esterno provocato dal blitz terroristico su cui indaga la Dda genovese.

La nave, a un mese e mezzo dalla partenza dalla Liguria, tuttavia ancora non è entrata in porto ma oggi si trova all’ancora a poche miglia dal porto di Atene. Se non ci saranno altri colpi di scena in questa spy-story finalmente i periti genovesi potranno vedere la nave dal vivo.

