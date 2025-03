Sestri: ritorna la Fiera della Primavera, l’ultima edizione fu 6 anni fa

Dall’Ufficio stampa Confesercenti Genova

Domenica 30 marzo a Sestri Levante torna, a distanza di sei anni, la Fiera di Primavera in via Nazionale. A salutarne la riproposizione è un soddisfatto Daniele Mignacca, presidente provinciale di Anva Confesercenti: «Finalmente riusciamo a riproporre una fiera da tempo attesa non solo dagli operatori del comparto ambulante, ma anche da molti cittadini e dai commercianti in sede fissa dalla via. Il tutto grazie all’impegno e all’interessamento dell’assessore al commercio Giuseppe Ianni, che ringraziamo per il prezioso lavoro di interlocuzione tra le parti, svolto in piena condivisione con l’associazione».

