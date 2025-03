Da Gian Giacomo Solari, capogruppo consigliare in Zoagli, lettera aperta all’Anas

A Zoagli nella Via Aurelia SS1 all’altezza del Km. 489,9, sono posizionati da almeno dieci anni una ventina di metri di new jersey, come da foto allegata, tra l’altro l’ingombro ostruisce il passaggio dei pedoni specialmente in quel tratto dove il passaggio di auto e moto è molto veloce di conseguenza diventa pericoloso il passaggio in quel punto per i pedoni.

