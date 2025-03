Chiavari: il PD lancia la “Giornata del Tesseramento”

Dal Circolo PD di Chiavari

Risvegliare la partecipazione democratica, il desiderio di occuparsi dei problemi della comunità, la passione per il bene comune e per l’impegno civile. Spalancando le porte del partito a idee ed energie nuove e in particolare ai giovani, per rigenerare la politica ripartendo dalla lotta a tutte le diseguaglianze – comprese quelle di genere – e per la difesa dei diritti sociali: il lavoro, la salute, la casa, il diritto allo studio, la protezione sociale dei più deboli, la tutela dell’ambiente, la difesa della pace e del sogno di un’Europa unita e dei popoli.

