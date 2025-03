Cinchiali in città, Osa e Pai: “Errore dipingere questi animali come invasori, non sono una minaccia se non sono disturbati”

Savona. L’Osservatorio Savonese Animalista (Osa) e il Partito Animalista Italiano (Pai) ritengono “necessario fare chiarezza sulla presenza dei cinghiali nei centri abitati”.

“È indubbio che la città non sia l’habitat adatto per questi animali, ma dipingerli come pericolosi invasori è un errore grossolano. I cinghiali, come dimostrato dal recente avvenimento di viale Dante Alighieri a Savona, non rappresentano una minaccia diretta per le persone se non vengono disturbati o messi in pericolo: è ora di superare il pregiudizio che li dipinge come bestie aggressive pronte ad attaccare senza motivo. La vera questione da affrontare non è l’eliminazione fisica di ogni esemplare che si avvicina alla città, una pratica tanto crudele quanto inutile. Abbattere indiscriminatamente questi animali non impedisce affatto il loro ritorno, poiché la causa della loro presenza nei centri abitati è da ricercare nella progressiva riduzione degli spazi naturali e nella disponibilità di cibo più accessibile nei rifiuti urbani. Servono strategie di prevenzione intelligenti, come la gestione dei rifiuti, la protezione delle aree verdi e il ripristino del loro habitat naturale”.

» leggi tutto su www.ivg.it