Computer per gli studenti della scuola primaria “Massone” di Varazze in memoria della maestra Liliana Pirazini

Varazze. Un gesto di grande sensibilità nei confronti di chi studia e di rispetto per chi non c’è più: la maestra Liliana, che a Varazze è rimasta nel cuore di tante persone. Così alla primaria “Massone”, grazie a una persona, sono arrivati dei computer che, oltre ad arricchire le risorse didattiche, “apriranno nuove porte soprattutto per l’apprendimento dei nostri studenti. La donazione – spiegano dall’istituto comprensivo Celle Varazze – composta da quattro postazioni complete di computer di ultima generazione, è stata resa possibile grazie alla generosità di un benefattore che vuol rimanere anonimo, in memoria di una maestra con un forte legame con il nostro istituto, la maestra Liliana Pirazini, dimostrando un forte impegno verso l’istruzione e il futuro dei nostri giovani”.

Chi era la maestra Liliana? “Una Maestra con la lettera maiuscola – sottolineano – una Maestra innovativa: non a caso le postazioni informatiche donate risultano il mezzo idoneo per descrivere questa sua attitudine all’innovazione. Questi nuovi strumenti tecnologici non solo miglioreranno l’esperienza di apprendimento nell’aula multimediale dove sono stati installati, ma permetteranno anche di colmare il divario digitale, garantendo che tutti gli studenti abbiano accesso alle risorse necessarie per eccellere. A nome di tutta la comunità scolastica – prosegue la Dirigenza Scolastica – desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per questo dono prezioso, con l’augurio che questo gesto possa essere emulato in futuro”.

