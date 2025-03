Con “Fratelli” Antonio Viganò alla Spezia per parlare di autismo

Sabato 29 marzo alle 20.30 e domenica 30 alle 17 da non perdere uno speciale evento dedicato alla “Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo”, che coinvolgerà le realtà più attive del territorio in progetti rivolti a ragazzi e giovani adulti con autismo (Isforcoop, Fondazione Aut Aut). In scena lo spettacolo Fratelli del Teatro La Ribalta – Kunst der Vielfalt / Antonio Viganò, in collaborazione produttiva con Balletto Civile e Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione, tratto dal romanzo di Carmelo Samonà.

Due fratelli inventano giochi e storie per comunicare, poiché uno dei due ha una lingua ingarbugliata e comportamenti particolari. Il linguaggio è semplice, poetico e intensamente emotivo, tra movimenti danzati, storie e gesti espressivi. “Vivo da anni in un vecchio appartamento con un fratello ammalato. Nessun altro abita con noi e le visite sono rare.” Così inizia il romanzo di Carmelo Samonà, da cui è tratto lo spettacolo: il fratello sano osserva l’altro e cerca di comprendere i suoi gesti per aiutarlo, non rassegnandosi mai. Anche lui ha bisogno del fratello malato, trovando felicità nelle storie che raccontano insieme, sebbene spesso si interrompano. La vita nell’appartamento diventa un rituale, un gioco.

