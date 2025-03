Corso di formazione gratuito per avvio assunzioni in ‘Lunigiana Ambiente’

Si è reso disponibile un corso di formazione, organizzato dalla Fit-Cisl Massa-Carrara e Versilia, in preparazione delle selezioni di personale per assunzioni (a tempo determinato e/o indeterminato) presso la società ‘Lunigiana Ambiente Srl’, per il profilo professionale di operatore ecologico (di livello 2B del Ccnl Utilitalia) in possesso di patente B e di addetto area conduzione (di livello 3B del Ccnl Utilitalia) in possesso di patente C+Cqc. Il Corso si terrà nei giorni 8 e 9 aprile all’interno dell’aula consiliare del Comune di Tresana (Massa-Carrara) situata in piazzale 25 aprile e durerà per un totale di otto ore suddivise nei due giorni dalle 19:00 alle 23:00. Il volantino del corso di formazione è disponibile sulla pagina Facebook della Fit-Cisl Massa-Carrara e Versilia. Il corso sarà gratuito e per l’iscrizione è sufficiente inviare un messaggio (WhatsApp) ai numeri di telefono 366 9796373 (Luca) o 331 3192882 (Tomas), con allegata una foto della tessera sanitaria ed un recapito di posta elettronica.

Entro 24 ore, coloro che hanno inviato il messaggio, saranno richiamati e saranno messi a conoscenza di tutte le informazioni necessarie ed utili al completamento dell’iscrizione al corso di formazione. In merito si informa anche che la domanda di partecipazione al bando della società ‘Lunigiana Ambiente’ dovrà essere effettuata esclusivamente online entro e non oltre le 11:00 del 14 aprile utilizzando il link https://selezione.pa.randstad.it/OperatoreecologicoLunigiana2025 se si è solamente in possesso della sola patente B, oppure il link https://selezione.pa.randstad.it/AddettoAreaConduzioneLunigiana2025 se si è in possesso di patente C+Cqc o solamente di patente C, ma si è iscritti a scuola guida per l’ottenimento del Cqc, che dovrà comunque essere presentato in azienda al momento dell’assunzione. I link, reindirizzeranno l’utente alla piattaforma messa a disposizione dalla società Ranstad, all’interno della quale si potranno trovare gli step da seguire per la compilazione, la generazione e il successivo invio della domanda di partecipazione e i relativi allegati. Chi è in possesso dei requisiti richiesti potrà partecipare ad entrambe le selezioni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com