Dissesto, tempi lunghi per la messa in sicurezza di salita alla chiesa di Fegino: servono 200 mila euro

Genova. Brutte notizie per la comunità di Fegino, in cui la strada per la storica chiesa è al momento è semi chiusa a causa dello smottamento che ha fatto crollare un tratto del muro di confine e reso instabile parte della sede stradale: per mettere in sicurezza la zona serviranno almeno 200 mila euro.

La notizia arriva direttamente dal Consiglio comunale, dove l’assessore ai lavori pubblici Ferdinando De Fornari ha risposto ad una interrogazione del consigliere Gianni Crivello sul tema: “Abbiamo svolto naturalmente tutti i necessari approfondimenti – ha specificato l’assessore – Confermo che la soluzione progettuale prevede la realizzazione di una palificata e il conseguente rifacimento del muro. È stato elaborato per l’intervento un quadro economico che cuba 200mila euro: un importo che richiede l’inserimento dei lavori nel Piano triennale delle opere pubbliche”.

