Esulta la S.F. Loano contro il Taggia, Cattardico: “Vittoria voluta con forza, non vedo squadre che meritano di retrocedere”

Succede tutto nel secondo tempo tra S.F. Loano e Taggia. Passano in vantaggio i locali con Cargiolli al 56′. Punteggio che torna in parità dopo appena sei minuti quando Pellicanò trasforma un calcio di rigore. I rossoblù non si perdono d’animo e riescono a ottenere tre punti pesantissimi grazie alla rete di Auteri al minuto 72′. Un successo che consente alla formazione di mister Cattardico di rimanere fuori dalla zona playout. Anche se solo per una manciata di punti.

“Tre punti importantissimi, una vittoria fondamentale – commenta il tecnico -. Ne venivamo da due trasferte da cui siamo usciti sconfitti pur facendo la prestazione. Abbiamo voluto fortemente questa vittoria che ci fa respirare, ma la strada è ancora lunga. Abbiamo reagito in modo importante, parecchie volte siamo andati in vantaggio e poi subendo abbiamo patito il contraccolpo. Oggi, ripeto, abbiamo reagito bene e voluto la vittoria fino alla fine. E il Taggia è una squadra forte”.

“Dipende tutto da noi, siamo artefici del nostro destino. Da buona parte del campionato siamo fuori dalla zona playout. Questo campionato si decide sui dettagli perché le partite sono molto equilibrate. Non vedo squadre che meritano la retrocessione, sono tutte squadre forti e attrezzate”.

