Fontanabuona-Rapallo: miglioramento acquedotto, arrivano milioni di euro

Dall’ufficio stampa Lega Liguria

“Grazie all’impegno del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del Viceministro Edoardo Rixi, che stanno portando avanti una visione strategica per la Liguria e per Genova, potremo contare su oltre 33 milioni di euro per interventi strategici nel settore idrico, fondamentali per migliorare la gestione e la sicurezza dell’approvvigionamento idrico sul nostro territorio. Il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNIISSI) finanzierà infatti tre progetti cruciali per la nostra regione. L’interconnessione dei pozzi lungo il fiume Magra da Follo a Castelnuovo di Magra (sponda sinistra) con Acam Acque, l’ottimizzazione dell’adduzione e della distribuzione idrica tra il Golfo del Tigullio e la Val Fontanabuona con Ireti S.p.A. e sempre Ireti si occuperà della sostituzione e razionalizzazione delle grandi adduttrici idriche in ambito genovese. Questi interventi rafforzano le infrastrutture idriche della Liguria, migliorano l’efficienza della rete e garantiscono maggiore sicurezza nella gestione delle risorse idriche, riducendo il rischio di sprechi e carenze. Un risultato concreto, frutto del lavoro della Lega al Governo e di un’attenzione costante alle esigenze del nostro territorio a beneficio di cittadini, imprese e del sistema produttivo.

