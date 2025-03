Furti sulle auto parcheggiate in piazza della Vittoria, denunciato un 22enne

Genova. Gli agenti delle volanti dell’Upg hanno denunciato per il reato di furto aggravato un 22enne cittadino marocchino dopo averlo sorpreso a rompere i finestrini delle auto in piazza della Vittoria per rubare all’interno.

L’intervento è scattato poco prima delle otto di martedì sera dopo una segnalazione al 112. Giunti pochi minuti dopo, gli agenti hanno trovato due auto con i finestrini posteriori rotti e gli interni a soqquadro e, poco distante tra i due veicoli, anche un tombino abbandonato a terra, presumibilmente utilizzato per infrangere i vetri. I proprietari delle due auto, arrivati poco dopo, hanno poi riferito l’ammanco di un profumo di marca, di un caricabatterie e di diversi euro in monete.

