Grande successo per le “Prime di Vite in Rivera”: ora Vinitaly e tra un mese “Maggio in Cantina”

Liguria. E’ più che positivo il bilancio della nona edizione della manifestazione Le Prime di Vite in Riviera, su cui è calato il sipario meno di 48 ore fa, nel centro storico di Albenga. La Masterclass dedicata al Pigato, svoltasi domenica mattina nel caratteristico salone di Palazzo Vecchio gremita da autorità, addetti ai lavori, esperti e giornalisti, ha permesso di apprezzare il valore della vendemmia 2024, ma soprattutto la longevità e la biodiversità (dipendente dalla zona di produzione e dalle caratteristiche del suolo), di questo vino tipico della piana di Albenga e del Ponente Ligure.

L’evento Le Prime di Vite in Riviera ha avuto l’onore di accogliere prestigiosi ospiti: il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, l’assessore Paolo Ripamonti e quattro consiglieri regionali (Sara Foscolo, Roberto Arboscello, Jan Casella e Rocco Invernizzi), inoltre il vicepresidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Alessandro Berta, il presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria Marco Rezzano, il delegato regionale dell’Associazione Nazionale Città del Vino Enzo Giorgi, sindaci e rappresentanti della Banca d’Alba, principale partner dell’evento.

Oltre cinquecento – tra ospiti, operatori horeca, sommelier e winelover, provenienti anche dal Piemonte e dalla vicina Francia – sono stati gli ingressi alla ex Chiesa di San Lorenzo, location che per la 2a volta ha ospitato le venti cantine della rete per la degustazione in anteprima dei vini Doc e Igt della nuova annata, con due settimane di anticipo rispetto a Vinitaly. Particolarmente apprezzata è stata anche l’accoglienza riservata da “Bistrot 86, ò tanta sei” e da Museo Civiltà dell’Olio Sommariva: visita e degustazione di sfiziosità, grappe, caffè e frutta secca. Notevole la presenza femminile ai banchi di degustazione, sia dal lato dei produttori, sia da quello dei visitatori. Interessanti spunti sono emersi dall’incontro di lunedì mattina con gli operatori della ristorazione.

