Il Celle Varazze frenato dal Pietra Ligure, Pisano: “Peccato non aver dato la mazzata, ma pareggio giusto”

Se un punto guadagnato o due punti persi lo dirà la classifica a fine anno. Il fatto è che il Celle Varazze pareggia contro la terza della classe 1 a 1 e affronterà con due punti di vantaggio sul Rivasamba le ultime quattro partite di campionato. Al goal di Righetti al 15′, il Pietra Ligure ha replicato nella ripresa con Rovere al 59′. Un pareggio di prestigio per la squadra locale ma che complica e non poco l’obiettivo stagionale di disputare i playoff: ora i biancocelesti sono a -12 dal secondo posto. Un margine che manderebbe il Rivasamba direttamente alla fase nazionale.

“Fa piacere tornare dove si è stati bene – esordisce l’allenatore delle civette Mario Pisano – . Ho passato tanti anni qui, alcuni gloriosi e alcuni difficili. Ho visto tanti volti amici. Non c’è stato nemmeno il tempo di pensare a questa partita. Sono stato nello spogliatoio ospite, non c’ero mai stato in vita mia. Più che emozionante è stato bello. Tutti sanno che non sarei mai andato via di qua. I motivi per cui sono andato via li sapeva chi di dovere. Non erano legati a una scelta di carriera come inizialmente sono stato obbligato a dire. Ci siamo lasciati bene e mi ha fatto piacere. Ringrazio il Pietra per il regalo e l’accoglienza che mi hanno riservato: non tutti l’avrebbero fatto, me lo sono meritato ma non era dovuto”.

» leggi tutto su www.ivg.it