Il pioniere spezzino del latino urban Francis La Potencia pubblica un nuovo ep

Si intitola La Cara del Movimiento il nuovo ep di Francis La Potencia, alias Francis Acosta, figura di spicco del movimento Latino Urban italiano. Attivo dal 2008, dal 2019 Francis ha dato vita a diversi raduni dembow alla Spezia, lanciando un ponte tra il ritmo tipico della Repubblica Dominicana e l’Italia. Eventi massivi che hanno catturato l’attenzione di grandi nomi della scena rap italiana come Rondo e Arti 5, attratti dal fenomeno che stava nascendo.

Dal Golfo dei Poeti, la sua presenza si è estesa anche ai palchi più importanti della Penisola, con esibizioni in diverse edizioni del Milano Latin Festival e in altri festival di rilievo in tutta Italia. “Alla Spezia c’è tanta cultura musicale dominicana e il dembow è una cosa molto real – spiegava Francis di recente in un’intervista – che gli spezzini sono ormai abituati a sentire. Noi ci siamo molto integrati. Siamo una delle comunità più grandi d’Europa, nel 2004 quando facevo la scuola media eravamo in undici ragazzi solo nella mia classe”.

