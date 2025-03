Immobiliare, a Genova firmato un protocollo d’intesa contro i mediatori abusivi

Genova. Quello immobiliare è un settore centrale nella vita di famiglie e imprese: secondo i dati diffusi dall’Omi (Osservatorio mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate) nel 2023 ha fatturato in Italia quasi 111 miliardi di euro, pari a 709.561 compravendite, 26.163 delle quali avvenute in Liguria. Ma soltanto il 50-60% delle compravendite passa attraverso agenzie professionali: tutto il resto avviene per accordi diretti tra le parti o, nella maggior parte dei casi, con l’intervento di soggetti che non hanno le competenze adeguate per gestire la mediazione. Una “zona grigia” in cui si nascondono abusivismo e irregolarità, che negli ultimi anni ha assunto dimensioni significative, trainata dalla digitalizzazione dei servizi e dalle piattaforme online.

Nel caso del “fai da te”, il pericolo è quello che il privato non si renda pienamente conto della complessità nella gestione dell’affare e di situazioni che non è in grado di prevedere e risolvere, ma nel caso dei mediatori abusivi i rischi sono molto più alti, come l’incapacità di gestire valori rilevanti o l’assenza di copertura assicurativa per danni. Ma anche per la collettività questa crescita del sommerso rappresenta un danno: il passaggio di somme di danaro “in nero” vuol dire evasione fiscale e contributiva, o addirittura riciclaggio di proventi da attività illecite e sfruttamento di lavoratori in forme improprie. Infine, c’è da considerare il danno subito dagli operatori regolari per la concorrenza sleale di chi sostiene costi inferiori o nulli e getta il discredito su tutta la categoria.

