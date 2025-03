L’artista spezzino Manuel Cossu in mostra alla galleria Bonelli di Pietrasanta

Artista singolare, Manuel Cossu dalla Spezia. Fuori da ogni schema codificato dell’attuale scena contemporanea, costruisce una pantagruelica mole di lavoro fatto di disegni, pittura, scritti e raccolte tematiche. Solo nell’ultimo anno ha pubblicato due libri per Andante Books, uno dedicato alla figura del poliziotto americano (Cops) e l’altro, intitolato “26.12.1958”, legato alla visita di Papa Giovanni XXIII° al carcere di Regina Coeli. In ambedue le pubblicazioni, come in passato per quelle dedicate a Dee Dee Ramone (Apparizioni) e Lilli Carati (30 telefonate), sono state stampate serie di disegni e le rispettive personalissime didascalie, ovvero brevi brani esplicativi e rafforzativi della poetica di Cossu.

