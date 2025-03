L’assessore Mascia: “Le aree ex Ilva di Genova luogo di elezione per la siderurgia in Italia”

Genova. “Le aree ex Ilva a Genova saranno il luogo di elezione per lo sviluppo della siderurgia italiana a livello europeo“. Lo ha dichiarato l’assessore al Lavoro e alle Relazioni sindacali Mario Mascia, durante la commissione consiliare che si è svolta oggi per fare il punto, insieme alle rappresentanze sindacali, sul futuro dei lavoratori.

“Ma il punto focale della questione resta il piano industriale. All’azienda che si aggiudicherà lo stabilimento di Cornigliano chiederemo fin da subito quali e quanti investimenti intenda mettere in campo per tutelare i livelli occupazionali e retributivi e, perché no, costruire anche un nuovo forno elettrico – ha detto ancora Mascia –. La realtà dei 200 lavoratori ex Ilva da vent’anni in cassa integrazione e impegnati nei lavori socialmente utili, non è più tollerabile, nonostante l’integrazione salariale di 390 euro che abbiamo recentemente approvato lavorando fianco a fianco coi sindacati e Società per Cornigliano”.

