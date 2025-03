Le prossime due partite al Picco per blindare il terzo posto

La ripresa del campionato gioca un assist allo Spezia di Luca D’Angelo, che potrà sfruttare le prossime due partite giocando nel suo fortino, il Picco. Il Brescia, venerdì sera, poi la Sampdoria la prossima domenica, due sfide simili, contro due squadre che lottano per salvarsi e che venderanno cara la pelle. Ma lo Spezia in casa ha voglia di ritrovare quel passo straordinario tenuto per due terzi del campionato e, con queste due partite, potrebbe blindare quasi definitivamente il terzo posto.

Brescia e Samp per le Aquile, Cittadella sabato e Reggiana a Reggio Emilia la settimana seguente per la Cremonese, ad oggi quarta a sette punti allo Spezia. Se tra due partite il distacco sarà ancora così ampio, ecco che quantomeno la terza piazza sembrerebbe abbastanza al sicuro per le Aquile, che per tutto il campionato hanno lottato solo guardando davanti a sé e mai dietro.

