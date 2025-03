Mallare, mozione di sfiducia al sindaco: “Al paese serve una guida autorevole, tante decisioni da prendere”

Mallare. I consiglieri comunali del gruppo “Uniti per costruire Mallare”, Mario Pistone, Denise Bugna, Gustavo Gennarelli, Irene Minguzzi e del gruppo “Mallare il futuro nelle nostre radici”, Marco Cerruti, Sabrina Gennarelli e Alex Pesce hanno depositato mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Flavio Astiggiano.

Spiegano: “Abbiamo bisogno di dare a questo paese una guida autorevole e conforme ad una larga maggioranza perchè le decisioni da prendere, ancora di più in una situazione come quella atuale, sono tante e devono essere prese velocemente. Non possiamo più assistere inermi e da passivi spettatori ad uno spettacolo che sta attanagliando ed affondando il paese”.

