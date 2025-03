Municipi, la prima candidata: la ex Pd Giorgia Mannu corre in Valpolcevera per il centrodestra

Genova. Quando mancano due mesi alle elezioni comunali genovesi né centrodestra né centrosinistra sembrano avere fissato la geometria dei candidati (e candidate) alla presidenza dei nove municipi. Però domani, giovedì 27 marzo, la prima a farsi avanti con una candidatura ufficiale è Giorgia Mannu, che per la lista Vince Genova correrà per il municipio Valpolcevera.

La candidatura di Mannu, avvocata, ex esponente del Pd e vicina in passato a Roberta Pinotti, non arriva come un fulmine a ciel sereno. Mannu avrebbe dovuto essere presentata alcuni giorni fa, ma la conferenza stampa era stata cancellata poiché fissata nello stesso pomeriggio della tragedia della palma di piazza Paolo da Novi. Sempre Mannu, ad ogni modo, ha già avuto modo di commentare con note e comunicati stampa i temi politici cittadini. Domenica, ad esempio, ha preso le difese del vicesindaco reggente Pietro Piciocchi nella polemica sul fango di Certosa.

