Nasce prima il dubbio o la curiosità?

“L’intelligenza è il terreno nel quale affonda le radici la curiosità, il dubbio la linfa dell’albero della conoscenza che vi cresce” mi assicurò una sera l’amico Gershom Freeman sorseggiando dell’ottimo Gutturnio; ricordo che fui tentato di chiedere che fiori ne sarebbero stati generati e se poi avrebbero prodotto frutti, ma preferii il silenzio e di lasciarmi carezzare dal profumo di mare che ci raggiungeva nella sua abitazione affacciata sullo Jonio. In realtà le risposte erano in procinto di raggiungermi, figlie della mia intelligenza, della mia curiosità, risposte che possono sbocciare diverse tra la mente e il cuore di chiunque si ponga una simile interrogazione, risposte in grado, come fiori dell’albero gershomiano, di cambiare colori e profumi. Credo che la fioritura dell’albero della conoscenza sia poliforme e capace dei frutti più diversi, impossibile, però, che generi il fiore arrogante della saccenza e delle verità esibite per il semplice motivo che la linfa che lo innerva, come saggiamente affermava l’amico Gershom, è quella del dubbio, tanto più l’humus dell’intelligenza arricchirà il terreno tanto più la linfa genererà dubbi e, di conseguenza, interrogativi, il propulsore formidabile della ricerca. Come non ricordare l’esortazione di Einstein: “La cosa importante è non smettere mai di domandare. […] Non perdere mai una sacra curiosità”, credo sia il segreto dell’eterna giovinezza. Osservavo lo sguardo proteso all’infinito del mio compagno dionisiaco e mi rendevo conto che, nonostante l’anagrafica possa negarlo, la giovinezza lo abita intimamente poiché conserva il coraggio di concedersi all’inaspettato, ama lasciarsi stupire dalle proprie domande, non circoscrive l’ambito dei suoi dubbi, non pretende di possedere nessuna verità, non condanna opinioni diverse ma ne intride il terreno sul quale lascia radicare e crescere il proprio essere. Invecchiare è lasciarsi limitare dalla paura di veder vacillare le proprie convinzioni, la pretesa di avere più da insegnare che da imparare, l’arroccarsi dietro a verità che si teme non reggano al confronto, insomma, la rinuncia alla curiosità.

La parola “curiosità” rimanda alla radice latina “cura” e, a mio parere, prendersi cura di qualcosa o qualcuno è, prima di ogni altra azione, la disponibilità a incontrarlo non per usarlo, etichettarlo, definirlo, ma per amarne il perenne divenire consentendo a se stessi la libertà e l’ebrezza di osservarlo da “un altro punto di vista”, magari addirittura dal medesimo dal quale “l’osservato osserva se stesso e l’osservatore”. Certo, un simile approccio può risultare destabilizzante, inevitabilmente più si procede su un percorso siffatto verso la conoscenza, più si acquisisce consapevolezza della caducità di ogni certezza, ma di certo sarebbe più pericolosa “la medicina della malattia”, sempre che il dubbio possa ritenersi patologico e la sclerosi delle certezze una terapia. La logica in base alla quale si incontra la realtà per imparare a conoscerla, così da poterla usare a proprio vantaggio, innesca una pericolosa prospettiva tanto che si finisce per approcciare anche l’essere umano con la medesima modalità: devo capire chi sei, che lavoro fai, quale idea ti rappresenta e poi collocarti nel mio schema più familiare e renderti funzionale. È un modo per precludersi alla curiosità verso l’altro, è renderlo banale, ovvio, funzionale, prevedibile, senza comprendere che una simile operazione definisce l’attore secondo la medesima logica dell’agito, la rinuncia alla curiosità nei confronti dell’altro, curiosità intesa come concedersi al possibile rinunciando alla supposizione della realtà oggettiva, è rinuncia anche alla curiosità nei confronti di se stessi, determinando la gabbia nella quale auto collocarsi per dar vita allo zoo del sistema, magari senza più sapere che cosa c’è scritto sulla targhetta affissa all’esterno, cosa gli altri possono leggervi senza nemmeno immaginare che magari neanche è un nome ma un più utile messaggio “non date da mangiare agli animali”.

