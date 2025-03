Nervi, commercianti invocano il porta a porta per il ritiro del cartone. Municipio: “Servizio in arrivo”

Genova. Una delle zone commerciali più “dense” della città, vale a dire il borgo di Nervi, in questi giorni sta vivendo momenti di difficoltà dovuti alla mancanza di bidoni dislocati nelle vicinanze di via Oberdan, e quindi facilmente accessibili, per il conferimento dei tanti scatoloni utilizzati per l’approvvigionamento della merce.

Il periodo è quello del cambio stagione e molti esercizi stanno rinnovando cataloghi ed vetrine, non senza difficoltà: “Oggi viviamo un grave disservizio – racconta Monica Scarso, storica commerciante del quartiere, e che in questi anni si è fatta portavoce di molti colleghi sulla questione legata alla nuova viabilità – con l’introduzione della nuova Ztl e relativo cambio della circolazione e l’introduzione dei nuovi bidoni “smart” gli spazi per il conferimento dei rifiuti sono stati accorpati e di fatto allontanati dalla zona strettamente commerciale. Oggi siamo in difficoltà perchè ognuno di noi ogni giorno deve smaltire decine di cartoni, e per farlo dobbiamo fare centinaia di metri. Tutto questo mentre la Tari, che paghiamo profumatamente, non diminuisce mai anzi. Ci stiamo organizzando ognuno come può ma la situazione è davvero difficile”.

