Niente divieto per i tifosi della Sampdoria: al Picco ma con la tessera

Contrariamente a quanto avvenuto a dicembre per la gara d’andata – che si giocò senza tifosi ospiti – i sostenitori della Sampdoria potranno recarsi al Picco per la sfida in programma il prossimo 6 aprile. In occasione del match del Ferraris infatti agli aquilotti, anche in possesso della tessera del tifoso, venne impedito di seguire la propria squadra per gli elevati profili di rischio. Condizione che l’Osservatorio ha riscontrato anche per la gara di ritorno consentendo però ai blucerchiati fidelizzati di prendere posto in Curva Piscina. Una soluzione che di fatto esclude la presenza degli ultras della Gradinata Sud che non hanno sottoscritto la tessera, e che è accompagnata anche dall’implementazione del servizio di stewarding e dal rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio.

L’articolo L’esperienza acquisita nell’ambito della mitigazione dell’impatto acustico dei porti: il progetto Interreg Marittimo CLASTER proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com