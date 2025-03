Nuova diga, il Pd: “Bucci fugge dal confronto in commissione e non partecipa all’audizione”

Genova. “Bucci fugge dal confronto sulla diga e decide di non partecipare all’audizione in commissione Ambiente del consiglio regionale in programma domani”. Lo denunciano in una nota Davide Natale, segretario ligure del Pd e vicepresidente della commissione Ambiente in Consiglio regionale, e Simone D’Angelo, consigliere regionale e segretario metropolitano del partito.

“Il commissario Bucci si rifiuta di rispondere alle domande dei consiglieri lasciando l’onere ai dirigenti dell’Autorità di Sistema Portuale. Non c’è che dire, un bel modo di intendere il confronto istituzionale”, proseguono.

