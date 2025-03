Nuovo Galliera, Salis al centrodestra: “Ribadisco il mio sì, il M5s? Chiede solo di garantire il servizio”

Genova. Nella giornata di martedì il centrodestra ha scatenato tutte le sue forze, in termini di uffici stampa e social, per pungere la candidata del campo largo, Silvia Salis, su uno dei temi – almeno sulla carta – più spinosi: la realizzazione del nuovo ospedale Galliera. “Lo vuole, come Italia Viva? O non lo vuole, come il M5s? La sinistra è spaccata”, hanno tuonato dalla maggioranza in consiglio comunale. Oggi Salis risponde, di nuovo, sul tema. E dice: “Sì, eppure ci siamo espressi già approfonditamente”.

Pur non trattandosi di un tema, tecnicamente, su cui oggi il Comune è chiamato a intervenire (la competenza è semmai della Regione Liguria, e il Galliera stesso è un ente privato), è però vero che la questione è tutta politica e da una parte il vicesindaco reggente e candidato sindaco per il centrodestra, Pietro Piciocchi, ha chiesto che ci sia un’accelerazione sul progetto, ora che sembra superato lo scoglio dei molteplici ricorsi, dall’altra, grazie all’assist del consigliere di Noi Moderati Lorenzo Pellerano, ha domandato alla sua avversaria di prendere una posizione chiara sottolineando che nella coalizione del centrosinistra esistono, per così dire, diverse sensibilità.

