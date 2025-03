Pietra Ligure, un pari di prestigio contro il Celle Varazze in una stagione di alti e bassi. Cocco: “Questo gruppo non era abituato a competere per vincere”

Pietra Ligure. Pur con una classifica che ha ormai poco da dire (sei punti da recuperare al Rivasamba per giocare i playoff sembrano troppi quando ci sono solo cinque partite da giocare) e con l’ostacolo del gol subito nel primo tempo, il Pietra di Matteo Cocco ha rimesso in piedi la partita contro il Celle Varazze. I biancocelesti hanno frenato la marcia delle civette, riuscendo a pareggiare nel secondo tempo e a concludere 1-1 la gara (reti di Righetti e Rovere). Un risultato di prestigio e che è frutto di una prestazione caratteriale di alto profilo da parte del Pietra.

“Questa – commenta Cocco nel postpartita – è la testimonianza di un gruppo che oggi voleva dimostrare di essere all’altezza di ciò per cui è stato costruito. Purtroppo non è stato sufficiente per raggiungere una vittoria che volevamo fortemente per dare continuità all’obiettivo. È stato uno dei Pietra migliori della stagione, abbiamo fatto una partita completa. Nel primo tempo forse eravamo, seppur bene organizzati, un pochino sotto ritmo. Nel secondo tempo invece abbiamo alzato i giri del motore. Per quello che si è visto questo poteva essere sufficiente per meritarci la vittoria contro una squadra che è dove è con tutti i meriti possibili“.

