Ponte Morandi, Castellucci ai giudici: “Non mi sono mai occupato della sicurezza e nessuno mi diede mai segnali di allarme”

Genova. Ha parlato per quasi cinque ore davanti a giudici, pm e in un’aula strapiena di cronisti senza tuttavia dare il consenso perché le sue dichiarazioni fossero riprese dalle telecamere. Poi al termine dell’udienza, Giovanni Castellucci, accusato di essere responsabile (penalmente) con altri 57 dirigenti e tecnici della strage del ponte Morandi in cui hanno perso la vita 43 persone, non ha voluto dire quasi nulla ai giornalisti che hanno tentato di fare qualche domanda.

“Come ho detto anche oggi noi fin dall’inizio ci siamo sentiti responsabili perché avevamo la custodia di quel bene ma la colpa è un qualcosa che dovrà decidere il tribunale” si è limitato a ribadire allontanandosi con i suoi avvocati.

