Rapallo: è mancata Rosina Zandano, una vita dedicata ai ragazzi affetti da sindrome Down

E’ mancata Rosina Zandano. Aveva compiuto cent’anni lo scorso 24 dicembre, pienamente lucida ed autosufficiente. Professoressa di francese, aveva dedicato l’intera vita ai ragazzi colpiti dalla sindrome Down. Era stata presidente della sezione Anffas di Rapallo dal 1987 al 2015 e presidente di Anffas nazionale dal 1999 al 2001. Proprio oggi agli abbonati è stato recapitato l’ultimo numero di “Penisola”, il periodico diretto da Silvia Pedemonte, che Zandano aveva fondato per far conoscere i problemi e le esigenze di Anffas: in due pagine sono raccontati i 100 anni della vita di questa donna caparbia che aveva dedicato il suo immenso lavoro al figlio Roberto. Rosina Zandano, donna decisa a vincere le battaglie che faceva per rendere migliore la vita dei ragazzi Down e aveva assistito ai molti progressi raggiunti. Lascia un vuoto incolmabile.

Il rosario verrà recitato giovedì 27 alle 17 all’Oratorio dei Bianchi. Il funerale è fissato per venerdì 28 alle 9,30 presso la chiesa di Sant’Anna.

