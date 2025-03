Rapporti a singhiozzo con le istituzioni e “amichettismo”, Furletti: “La vertenza dei 400 lavoratori Maris preoccupa più di tutte. In Atc il cda è da rifare completamente”

Dopo sei anni di intensa attività da coordinatore territoriale della Uil Liguria per la provincia spezzina, Marco Furletti ha annunciato la decisione di lasciare l’incarico per concentrarsi completamente sulla Uiltrasporti, sigla di categoria di cui è da tempo punto di riferimento locale. Il futuro prossimo si preannuncia ricco di impegni e a scandire le giornate ci saranno sfide come la crescita della categoria e i temi cruciali per il territorio, come lo sviluppo portuale, le difficoltà del trasporto pubblico locale e le questioni legate agli appalti nel comparto pubblico.

A spiegarlo è lo stesso Furletti, nell’intervista che ha concesso ai nostri taccuini facendo emergere la sua visione del sindacato, del lavoro e delle istituzioni, con un’analisi critica su alcune scelte politiche e una proposta di rinnovamento nelle modalità di mobilitazione sindacale. Un’occasione per riflettere sui temi che più preoccupano i lavoratori e la città.

“Diciamo che è stata una scelta, non ci sono ragioni politiche o divergenze come c’erano state nel 2013 quando mi dimisi dalla segreteria provinciale della Uil, a causa di divergenze con l’ex segretaria Maggiani: l’avevo anche pubblicamente detto. Questa, invece, è una scelta per ragioni personali, relativa a due incarichi molto pesanti che ho tenuto per sei anni esatti, motivata dal fatto che la categoria è cresciuta, ci sono delle partite importanti che si stanno giocando come lo sviluppo portuale, le questioni legate all’Atc e la questione degli appalti. Ho lavorato in concordia e armonia sia con l’ex segretario generale sia con gli attuali commissari e ho sempre sostenuto la linea della nostra segreteria nazionale, in modo particolare su quei temi che sono legati alla sicurezza, con la campagna Zero morti sul lavoro. A tal proposito credo che si debba arrivare finalmente a prevedere il reato di omicidio sul lavoro e istituire una procura speciale che si occupi di incidenti sul lavoro. Forse in altri contesti, più legati alle politiche che riguardano i rapporti col governo, seppure nel merito ci siamo trovati d’accordo però forse c’è stato un eccessivo ricorso alla piazza, e questo lo dico da semplice militante. Quindi bisognerebbe pensare, senza rinunciare alla protesta, che forse gli scioperi generali andrebbero maggiormente dosati e magari dovremmo ripensare anche altre forme di mobilitazione”.

Tra le vertenze cittadine spicca la situazione del trasporto pubblico locale e di Atc esercizio…

“Sì, anche alla luce anche della rimodulazione delle percentuali delle risorse aggiuntive che ci sono state a livello di Regione Liguria, una penalizzazione piuttosto forte per quanto riguarda la nostra provincia che ahimè avrà sicuramente degli impatti negativi sui bilanci di Atc esercizio. Noi come categorie e confederazioni, quindi come Cgil, Cisl e Uil, abbiamo subito cercato un confronto con la proprietà e quindi siamo arrivati nell’incontro dell’11 marzo a definire anche un percorso comune: la proprietà stessa ha condiviso con noi queste preoccupazioni rispetto a quelle che possono essere le ricadute negative. Ci siamo dati un obiettivo che è quello di andare a cercare di muoverci in sintonia affinché si possano recuperare con altri strumenti e in altri ambiti queste risorse, che sono fondamentali per la nostra azienda”.

